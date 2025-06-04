Código SWIFT de Banco Multiple Lopez de Haro, S.A en República Dominicana

BLDHDOSDXXX es el código SWIFT estándar utilizado para la sede central de Banco Multiple Lopez de Haro, S.A en {{city}}. Otras entidades de Banco Multiple Lopez de Haro, S.A, como sucursales en diferentes países o unidades de negocio, pueden tener sus propios códigos SWIFT, especialmente para operaciones de banca corporativa o de inversión. La diferencia radica en la ubicación o el propósito comercial, pero para la mayoría de las transferencias personales y de pequeñas empresas a República Dominicana, BLDHDOSDXXX es el código correcto y suficiente.