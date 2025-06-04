Gastos incluidos en los costes mensuales de la hipoteca

Valor de la propiedad: Esta es la cantidad total que pagarás por una vivienda. El valor de la propiedad afecta directamente al importe de tu hipoteca, las cuotas mensuales y los costes totales. Al elegir una vivienda, ten en cuenta otros gastos como el impuesto de timbre, las tasas municipales y el seguro para mantenerte dentro de tu presupuesto.

Depósito: Al comprar una vivienda, tendrás que pagar un porcentaje del valor total de la propiedad por adelantado, también conocido como depósito. Un depósito más alto reduce el importe de tu préstamo y reduce los pagos mensuales, mientras que un depósito más pequeño incrementa estos costes.

Tipo de interés: Un tipo de interés es el porcentaje del importe del préstamo que el prestamista te cobrará por pedir dinero prestado, afectando tus pagos mensuales. Un tipo más bajo reduce el coste total del préstamo, mientras que un tipo más alto lo incrementa.



Plazo del préstamo: El plazo del préstamo es el tiempo que tardará en devolver tu hipoteca. Puedes elegir plazos de préstamo que duren entre 10 y 30 años, aunque algunos prestamistas pueden ofrecer plazos de hasta 40 años. Un plazo más corto tendrá pagos mensuales más altos pero menos intereses pagados en general. Sin embargo, un plazo más largo reduce los pagos de la hipoteca y incrementa el coste total de intereses.



LMI: El seguro hipotecario del prestamista suele ser obligatorio si tu depósito es inferior al 20% al comprar una vivienda. Esto protege al prestamista en caso de que no puedas devolver tu préstamo. Normalmente se añade el LMI a tus pagos mensuales, pero también puede pagarse por adelantado.



Seguro de edificios: Los prestamistas pueden exigirte que tengas un seguro de edificios para cubrir la estructura de la propiedad frente a daños por incendios, inundaciones, tormentas u otros desastres. Este requisito suele ser una condición del préstamo, pero puedes elegir diferentes niveles de cobertura y coste según tu propiedad.





Fórmula de pago hipotecario

Esta fórmula te ayuda a calcular tus pagos mensuales de la hipoteca basándote únicamente en el importe del préstamo y los intereses. No incluye costes adicionales como el impuesto de timbre, tasas municipales ni ninguna tasa que pueda aumentar el total de tus pagos mensuales.

Calcula manualmente tus pagos mensuales de hipoteca con esta fórmula:





Aquí está el desglose:



M = Pagos mensuales:

Esto eslo que estás resolviendo. Para empezar, recopila los datos de tu préstamo. Estos factores determinarán cuánto pagarás cada mes.



P = Cantidad principal:

Este esel saldo del préstamo, o la cantidad total que aún debes en tu hipoteca. El saldo de tu préstamo afecta directamente a tus pagos mensuales, los costes de intereses y el valor de la vivienda. Aumentarás la propiedad de tu propiedad a medida que el saldo disminuya.



r = Tipo de interés mensual:

El tipode interés del préstamo hipotecario es un tipo anual que se pagará mensualmente a lo largo del año. Para encontrar el tipo de interés mensual, divide el porcentaje anual por el número de meses en un año. Por ejemplo, si tu tipo de interés anual es del 5%, esto sería 0,05/12 = 0,004167.



n = Número de pagos:

Este esel número total de pagos que harás a lo largo de la vida de tu préstamo. Para encontrar la cantidad total, multiplica el plazo de tu préstamo en años por 12. Por ejemplo, si el plazo de tu préstamo es de 30 años, esto parecería 30x12 = 360. Esto significa que harás un total de 360 pagos durante el plazo de tu préstamo.





Tipos comunes de préstamos hipotecarios

Los préstamos hipotecarios se determinan por su estructura de tipos de interés, como préstamos fijos o variables, o por su método de reembolso, como variable (principal e intereses) o solo intereses. Los tipos habituales de préstamos hipotecarios incluyen préstamos a tipo fijo, variables y a tipo dividido.

Tipos de reembolso de préstamos hipotecarios

Los tipos de reembolso de préstamos hipotecarios se refieren a los diferentes métodos de devolver el préstamo.

Reembolso variable (principal e intereses): Un préstamo variable es una hipoteca en la que tus pagos mensuales cubrirán tanto el principal como los intereses. Este tipo de interés es variable, lo que significa que cambiará con el tiempo, lo que puede hacer que los pagos mensuales fluctúen. Este préstamo hipotecario está destinado a compradores que desean que se devuelva íntegramente antes de que termine el plazo.

Reembolso solo de intereses: Los préstamos hipotecarios solo con intereses requieren que solo pagues los intereses cada mes, mientras que el importe del préstamo permanece sin cambios. El periodo solo de intereses dura entre 1 y 5 años, y el préstamo volverá a ser un préstamo de capital e intereses a menos que solicites otro periodo solo de intereses.

Tipos de interés de los préstamos hipotecarios

Así es como se aplicará el tipo de interés al préstamo, afectando si el tipo se mantendrá igual o fluctúe durante el plazo.

Préstamo a tipo fijo: En un préstamo a tipo fijo, el interés permanecerá igual durante un periodo determinado, normalmente de 1 a 5 años. Por ello, los pagos mensuales siguen siendo consistentes y predecibles. Cuando termine el periodo establecido, debes elegir refinanciar para asegurar un nuevo acuerdo fijo. De lo contrario, el préstamo volverá a la tasa variable.

Préstamo a tipo variable: Un préstamo a tipo variable es un préstamo hipotecario en el que el tipo de interés cambia con el tiempo, normalmente en respuesta al tipo de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Esto significa que tus pagos mensuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de los cambios en la tarifa.

Préstamo a tipo dividido: Un préstamo a tipo de interés dividido es una combinación de préstamos a tipo fijo y a tipo variable. Una parte del préstamo se establece con un tipo de interés fijo, mientras que la otra parte se establece con un tipo variable. Este tipo de préstamo ofrece un equilibrio entre la flexibilidad de un tipo variable y la certeza de un tipo fijo.





Costes iniciales comunes al comprar una propiedad

Tarifas del ayuntamiento: Los impuestos municipales son un impuesto del gobierno local basado en el valor de tu propiedad. Ayuda a financiar la recogida de residuos, el mantenimiento de carreteras, parques, bibliotecas y otros servicios comunitarios. Puedes pagar este impuesto anualmente o dividirlo en pagos trimestrales o mensuales.

Tasa de tasación de la propiedad: Antes de comprar una propiedad, puede que quieras contratar a un inspector de obras para evaluar el estado y el valor de la vivienda. Aunque esto es opcional, se recomienda ayudarte a evitar costes de reparación inesperados y asegurarte de que el valor de la propiedad sea correcto. Las tarifas pueden variar según el tipo de inspección realizada.



Honorarios legales y de traspasión: Los honorarios legales se refieren a los costes que paga un agente de transmisión con licencia para gestionar el aspecto legal de la compra de una propiedad. Estas tarifas suelen cubrir búsquedas de propiedades, revisión de contratos, transferencia de título y gestión de la transferencia de fondos.



Impuesto de transferencia de tierras con impuesto de timbre: El impuesto de timbre sobre la transferencia de terrenos es un pago único que se paga una vez completada la compra de la propiedad. La cantidad de impuestos que tendrás que pagar depende de tu estado o territorio, del valor de la propiedad y de si eres comprador primerizo, inversor o propietario. Los compradores tienen un plazo de 30 días desde la compra de la vivienda para pagar.



Tasa de establecimiento de préstamo: Se trata de una comisión única cobrada por el prestamista para cubrir el coste de la obtención de un préstamo. Esto suele abarcar la tramitación de la solicitud, la preparación de los documentos del préstamo y la realización de valoraciones de la propiedad.