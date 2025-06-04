Xe Security

Proteger tus datos es esencial para mantener segura tu información personal. Aquí tienes algunos pasos sencillos que puedes seguir: Utiliza contraseñas seguras Crea contraseñas únicas y seguras para tus cuentas y evita usar la misma contraseña para varios servicios. Activa la autenticación multifactor (MFA): siempre que sea posible, activa la MFA, que añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas. Sé cauteloso con los correos electrónicos Evita hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Sé consciente de la información personal Sé cauteloso al compartir datos confidenciales en línea y proporciónalos solo a fuentes de confianza. Si sigues estos consejos, puedes reducir significativamente el riesgo de vulneraciones de datos y proteger tu privacidad en línea.