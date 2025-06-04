رمز SWIFT لـ Peoples Bank of China في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Peoples Bank of China في الصين هو PBOCCNBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Peoples Bank of China في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PBOCCNBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.