رمز SWIFT لـ Bhutan Development Bank في بوتان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bhutan Development Bank في بوتان هو BHDEBTBTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bhutan Development Bank في بوتان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BHDEBTBTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.