رمز SWIFT لـ Ameriabank في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ameriabank في أرمينيا هو ARMIAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ameriabank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARMIAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.