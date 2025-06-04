رمز SWIFT لـ Banco de Fomento Angola في أنجولا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Fomento Angola في أنجولا هو BFMXAOLUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجولا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Fomento Angola في أنجولا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BFMXAOLUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.