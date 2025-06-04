يجب عليك استخدام BNIFMTMTXXX عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى BNF BANK PLC (FORMERLY BANIF BANK MALTA) في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.