يجب عليك استخدام BDVAAOLUXXX عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى BOLSA DE DIVIDA E VALORES DE ANGOLA BODIVA SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS SA في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.