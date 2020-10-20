١ YER إلى USD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٩٩٦٤٤٧٩ الدولار الأمريكي

1 USD = ٢٥٠٫٢٢٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٣٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الأمريكي

yer
YER
usd
USD
١ YER٠٫٠٠٣٩٩٦٤٥ USD
٥ YER٠٫٠١٩٩٨٢٢ USD
١٠ YER٠٫٠٣٩٩٦٤٥ USD
٢٥ YER٠٫٠٩٩٩١١٢ USD
٥٠ YER٠٫١٩٩٨٢٢ USD
١٠٠ YER٠٫٣٩٩٦٤٥ USD
٥٠٠ YER١٫٩٩٨٢٢ USD
١٬٠٠٠ YER٣٫٩٩٦٤٥ USD
٥٬٠٠٠ YER١٩٫٩٨٢٢ USD
١٠٬٠٠٠ YER٣٩٫٩٦٤٥ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى الريال اليمني

usd
USD
yer
YER
١ USD٢٥٠٫٢٢٢ YER
٥ USD١٬٢٥١٫١١ YER
١٠ USD٢٬٥٠٢٫٢٢ YER
٢٥ USD٦٬٢٥٥٫٥٦ YER
٥٠ USD١٢٬٥١١٫١ YER
١٠٠ USD٢٥٬٠٢٢٫٢ YER
٥٠٠ USD١٢٥٬١١١ YER
١٬٠٠٠ USD٢٥٠٬٢٢٢ YER
٥٬٠٠٠ USD١٬٢٥١٬١١٠ YER
١٠٬٠٠٠ USD٢٬٥٠٢٬٢٢٠ YER

مخطط YER إلى USD

1 YER = ٠ USD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٩٧١٠٫٠٠٤٠٠١٩
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣١٠٫٠٠٣٩٩٣١
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٩٥٥٠٫٠٠٣٩٩٥٥
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

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