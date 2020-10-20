١ YER إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٩٤٤٠٨٧٠٥ بانجا تون'جي

1 TOP = ١٠٥٫٩٢٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى بانجا تون'جي

yer
YER
top
TOP
١ YER٠٫٠٠٩٤٤٠٨٧ TOP
٥ YER٠٫٠٤٧٢٠٤٤ TOP
١٠ YER٠٫٠٩٤٤٠٨٧ TOP
٢٥ YER٠٫٢٣٦٠٢٢ TOP
٥٠ YER٠٫٤٧٢٠٤٤ TOP
١٠٠ YER٠٫٩٤٤٠٨٧ TOP
٥٠٠ YER٤٫٧٢٠٤٤ TOP
١٬٠٠٠ YER٩٫٤٤٠٨٧ TOP
٥٬٠٠٠ YER٤٧٫٢٠٤٤ TOP
١٠٬٠٠٠ YER٩٤٫٤٠٨٧ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى الريال اليمني

top
TOP
yer
YER
١ TOP١٠٥٫٩٢٢ YER
٥ TOP٥٢٩٫٦١٢ YER
١٠ TOP١٬٠٥٩٫٢٢ YER
٢٥ TOP٢٬٦٤٨٫٠٦ YER
٥٠ TOP٥٬٢٩٦٫١٢ YER
١٠٠ TOP١٠٬٥٩٢٫٢ YER
٥٠٠ TOP٥٢٬٩٦١٫٢ YER
١٬٠٠٠ TOP١٠٥٬٩٢٢ YER
٥٬٠٠٠ TOP٥٢٩٬٦١٢ YER
١٠٬٠٠٠ TOP١٬٠٥٩٬٢٢٠ YER

مخطط YER إلى TOP

1 YER = ٠ TOP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٤٦٦٠٠٫٠٠٩٥٥٥٠
منخفض
٠٫٠٠٩٢٩٣٧٠٫٠٠٩٢٩٣٧
المتوسط
٠٫٠٠٩٣٩٦٨٠٫٠٠٩٤٣٢١
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

More بانجا تون'جي info

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