١ YER إلى THB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٤٦٣٨٧٥٢ البات التايلاندي

1 THB = ٦٫٨٣١١٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البات التايلاندي

yer
YER
thb
THB
١ YER٠٫١٤٦٣٨٨ THB
٥ YER٠٫٧٣١٩٣٨ THB
١٠ YER١٫٤٦٣٨٨ THB
٢٥ YER٣٫٦٥٩٦٩ THB
٥٠ YER٧٫٣١٩٣٨ THB
١٠٠ YER١٤٫٦٣٨٨ THB
٥٠٠ YER٧٣٫١٩٣٨ THB
١٬٠٠٠ YER١٤٦٫٣٨٨ THB
٥٬٠٠٠ YER٧٣١٫٩٣٨ THB
١٠٬٠٠٠ YER١٬٤٦٣٫٨٨ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى الريال اليمني

thb
THB
yer
YER
١ THB٦٫٨٣١١٨ YER
٥ THB٣٤٫١٥٥٩ YER
١٠ THB٦٨٫٣١١٨ YER
٢٥ THB١٧٠٫٧٨ YER
٥٠ THB٣٤١٫٥٥٩ YER
١٠٠ THB٦٨٣٫١١٨ YER
٥٠٠ THB٣٬٤١٥٫٥٩ YER
١٬٠٠٠ THB٦٬٨٣١٫١٨ YER
٥٬٠٠٠ THB٣٤٬١٥٥٫٩ YER
١٠٬٠٠٠ THB٦٨٬٣١١٫٨ YER

مخطط YER إلى THB

1 YER = ٠ THB

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤٧٧١٠٫١٤٨٧١
منخفض
٠٫١٤٥٤٤٠٫١٤٤١١
المتوسط
٠٫١٤٦٧١٠٫١٤٦٦٧
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

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