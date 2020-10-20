١ YER إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٨٨٧٨٩٦٢٧ Slovenian Tolar

1 SIT = ١٫١٢٦٢٦ YER

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Slovenian Tolar

yer
YER
sit
SIT
١ YER٠٫٨٨٧٨٩٦ SIT
٥ YER٤٫٤٣٩٤٨ SIT
١٠ YER٨٫٨٧٨٩٦ SIT
٢٥ YER٢٢٫١٩٧٤ SIT
٥٠ YER٤٤٫٣٩٤٨ SIT
١٠٠ YER٨٨٫٧٨٩٦ SIT
٥٠٠ YER٤٤٣٫٩٤٨ SIT
١٬٠٠٠ YER٨٨٧٫٨٩٦ SIT
٥٬٠٠٠ YER٤٬٤٣٩٫٤٨ SIT
١٠٬٠٠٠ YER٨٬٨٧٨٫٩٦ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الريال اليمني

sit
SIT
yer
YER
١ SIT١٫١٢٦٢٦ YER
٥ SIT٥٫٦٣١٢٩ YER
١٠ SIT١١٫٢٦٢٦ YER
٢٥ SIT٢٨٫١٥٦٤ YER
٥٠ SIT٥٦٫٣١٢٩ YER
١٠٠ SIT١١٢٫٦٢٦ YER
٥٠٠ SIT٥٦٣٫١٢٩ YER
١٬٠٠٠ SIT١٬١٢٦٫٢٦ YER
٥٬٠٠٠ SIT٥٬٦٣١٫٢٩ YER
١٠٬٠٠٠ SIT١١٬٢٦٢٫٦ YER

مخطط YER إلى SIT

1 YER = ٠ SIT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings