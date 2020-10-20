١ YER إلى ROL

١ الريال اليمني =
١٨٤٫٤١٨٤٥ Romanian Leu
1 ROL = ٠٫٠٠٥٤٢٢٤٥ YER
ROL استُبدِلَت بـ RON
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
١٨٤٫٤١٨٤٥ Romanian Leu
1 ROL = ٠٫٠٠٥٤٢٢٤٥ YER
ROL استُبدِلَت بـ RON
YER
ROL
|١ YER
|١٨٤٫٤١٨ ROL
|٥ YER
|٩٢٢٫٠٩٢ ROL
|١٠ YER
|١٬٨٤٤٫١٨ ROL
|٢٥ YER
|٤٬٦١٠٫٤٦ ROL
|٥٠ YER
|٩٬٢٢٠٫٩٢ ROL
|١٠٠ YER
|١٨٬٤٤١٫٨ ROL
|٥٠٠ YER
|٩٢٬٢٠٩٫٢ ROL
|١٬٠٠٠ YER
|١٨٤٬٤١٨ ROL
|٥٬٠٠٠ YER
|٩٢٢٬٠٩٢ ROL
|١٠٬٠٠٠ YER
|١٬٨٤٤٬١٨٠ ROL
1 YER = ٠ ROL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٨٦٢٤
|٠٫٠١٨٧١٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٨٢٢٧
|٠٫٠١٨٢٢٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٨٤٨٧
|٠٫٠١٨٤٦٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٤٪
|٠٫٣٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.
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