١ YER إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

١٨٤٫٤١٨٤٥ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٠٠٥٤٢٢٤٥ YER

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Romanian Leu

yer
YER
rol
ROL
١ YER١٨٤٫٤١٨ ROL
٥ YER٩٢٢٫٠٩٢ ROL
١٠ YER١٬٨٤٤٫١٨ ROL
٢٥ YER٤٬٦١٠٫٤٦ ROL
٥٠ YER٩٬٢٢٠٫٩٢ ROL
١٠٠ YER١٨٬٤٤١٫٨ ROL
٥٠٠ YER٩٢٬٢٠٩٫٢ ROL
١٬٠٠٠ YER١٨٤٬٤١٨ ROL
٥٬٠٠٠ YER٩٢٢٬٠٩٢ ROL
١٠٬٠٠٠ YER١٬٨٤٤٬١٨٠ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الريال اليمني

rol
ROL
yer
YER
١ ROL٠٫٠٠٥٤٢٢٤٥ YER
٥ ROL٠٫٠٢٧١١٢٣ YER
١٠ ROL٠٫٠٥٤٢٢٤٥ YER
٢٥ ROL٠٫١٣٥٥٦١ YER
٥٠ ROL٠٫٢٧١١٢٣ YER
١٠٠ ROL٠٫٥٤٢٢٤٥ YER
٥٠٠ ROL٢٫٧١١٢٣ YER
١٬٠٠٠ ROL٥٫٤٢٢٤٥ YER
٥٬٠٠٠ ROL٢٧٫١١٢٣ YER
١٠٬٠٠٠ ROL٥٤٫٢٢٤٥ YER

مخطط YER إلى ROL

1 YER = ٠ ROL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٨٦٢٤٠٫٠١٨٧١٣
منخفض
٠٫٠١٨٢٢٧٠٫٠١٨٢٢٧
المتوسط
٠٫٠١٨٤٨٧٠٫٠١٨٤٦٨
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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