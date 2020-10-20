١ YER إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٤٥٤٧٢٠٧ الريال القطري

1 QAR = ٦٨٫٧٤١٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الريال القطري

yer
YER
qar
QAR
١ YER٠٫٠١٤٥٤٧٢ QAR
٥ YER٠٫٠٧٢٧٣٦ QAR
١٠ YER٠٫١٤٥٤٧٢ QAR
٢٥ YER٠٫٣٦٣٦٨ QAR
٥٠ YER٠٫٧٢٧٣٦ QAR
١٠٠ YER١٫٤٥٤٧٢ QAR
٥٠٠ YER٧٫٢٧٣٦ QAR
١٬٠٠٠ YER١٤٫٥٤٧٢ QAR
٥٬٠٠٠ YER٧٢٫٧٣٦ QAR
١٠٬٠٠٠ YER١٤٥٫٤٧٢ QAR

حوِّل الريال القطري إلى الريال اليمني

qar
QAR
yer
YER
١ QAR٦٨٫٧٤١٧ YER
٥ QAR٣٤٣٫٧٠٩ YER
١٠ QAR٦٨٧٫٤١٧ YER
٢٥ QAR١٬٧١٨٫٥٤ YER
٥٠ QAR٣٬٤٣٧٫٠٩ YER
١٠٠ QAR٦٬٨٧٤٫١٧ YER
٥٠٠ QAR٣٤٬٣٧٠٫٩ YER
١٬٠٠٠ QAR٦٨٬٧٤١٫٧ YER
٥٬٠٠٠ QAR٣٤٣٬٧٠٩ YER
١٠٬٠٠٠ QAR٦٨٧٬٤١٧ YER

مخطط YER إلى QAR

1 YER = ٠ QAR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٥٥٠٠٫٠١٤٥٦٧
منخفض
٠٫٠١٤٥٣٥٠٫٠١٤٥٣٥
المتوسط
٠٫٠١٤٥٤٤٠٫٠١٤٥٤٤
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info

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