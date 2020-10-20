١ YER إلى PTE

١ الريال اليمني =
٠٫٧٤٢٨٢٧٧٠ Portuguese Escudo
1 PTE = ١٫٣٤٦٢١ YER
PTE استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٧٤٢٨٢٧٧٠ Portuguese Escudo
1 PTE = ١٫٣٤٦٢١ YER
PTE استُبدِلَت بـ EUR
YER
PTE
|١ YER
|٠٫٧٤٢٨٢٨ PTE
|٥ YER
|٣٫٧١٤١٤ PTE
|١٠ YER
|٧٫٤٢٨٢٨ PTE
|٢٥ YER
|١٨٫٥٧٠٧ PTE
|٥٠ YER
|٣٧٫١٤١٤ PTE
|١٠٠ YER
|٧٤٫٢٨٢٨ PTE
|٥٠٠ YER
|٣٧١٫٤١٤ PTE
|١٬٠٠٠ YER
|٧٤٢٫٨٢٨ PTE
|٥٬٠٠٠ YER
|٣٬٧١٤٫١٤ PTE
|١٠٬٠٠٠ YER
|٧٬٤٢٨٫٢٨ PTE
1 YER = ٠ PTE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٧٤٢٠
|٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٦٦٣٦
|٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٧١٤٩
|٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٩٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.
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