١ YER إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٧٤٢٨٢٧٧٠ Portuguese Escudo

1 PTE = ١٫٣٤٦٢١ YER

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Portuguese Escudo

yer
YER
pte
PTE
١ YER٠٫٧٤٢٨٢٨ PTE
٥ YER٣٫٧١٤١٤ PTE
١٠ YER٧٫٤٢٨٢٨ PTE
٢٥ YER١٨٫٥٧٠٧ PTE
٥٠ YER٣٧٫١٤١٤ PTE
١٠٠ YER٧٤٫٢٨٢٨ PTE
٥٠٠ YER٣٧١٫٤١٤ PTE
١٬٠٠٠ YER٧٤٢٫٨٢٨ PTE
٥٬٠٠٠ YER٣٬٧١٤٫١٤ PTE
١٠٬٠٠٠ YER٧٬٤٢٨٫٢٨ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الريال اليمني

pte
PTE
yer
YER
١ PTE١٫٣٤٦٢١ YER
٥ PTE٦٫٧٣١٠٤ YER
١٠ PTE١٣٫٤٦٢١ YER
٢٥ PTE٣٣٫٦٥٥٢ YER
٥٠ PTE٦٧٫٣١٠٤ YER
١٠٠ PTE١٣٤٫٦٢١ YER
٥٠٠ PTE٦٧٣٫١٠٤ YER
١٬٠٠٠ PTE١٬٣٤٦٫٢١ YER
٥٬٠٠٠ PTE٦٬٧٣١٫٠٤ YER
١٠٬٠٠٠ PTE١٣٬٤٦٢٫١ YER

مخطط YER إلى PTE

1 YER = ٠ PTE

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings