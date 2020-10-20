١ YER إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٤٢١٨٧٤٨٠ الكرون النرويجي

1 NOK = ٢٣٫٧٠٣٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكرون النرويجي

yer
YER
nok
NOK
١ YER٠٫٠٤٢١٨٦٣ NOK
٥ YER٠٫٢١٠٩٣٢ NOK
١٠ YER٠٫٤٢١٨٦٣ NOK
٢٥ YER١٫٠٥٤٦٦ NOK
٥٠ YER٢٫١٠٩٣٢ NOK
١٠٠ YER٤٫٢١٨٦٣ NOK
٥٠٠ YER٢١٫٠٩٣٢ NOK
١٬٠٠٠ YER٤٢٫١٨٦٣ NOK
٥٬٠٠٠ YER٢١٠٫٩٣٢ NOK
١٠٬٠٠٠ YER٤٢١٫٨٦٣ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى الريال اليمني

nok
NOK
yer
YER
١ NOK٢٣٫٧٠٤٤ YER
٥ NOK١١٨٫٥٢٢ YER
١٠ NOK٢٣٧٫٠٤٤ YER
٢٥ NOK٥٩٢٫٦٠٩ YER
٥٠ NOK١٬١٨٥٫٢٢ YER
١٠٠ NOK٢٬٣٧٠٫٤٤ YER
٥٠٠ NOK١١٬٨٥٢٫٢ YER
١٬٠٠٠ NOK٢٣٬٧٠٤٫٤ YER
٥٬٠٠٠ NOK١١٨٬٥٢٢ YER
١٠٬٠٠٠ NOK٢٣٧٬٠٤٤ YER

مخطط YER إلى NOK

1 YER = ٠ NOK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٢٨٥٥٠٫٠٤٤٤٣٦
منخفض
٠٫٠٤١٧٥٩٠٫٠٤١٧٥٩
المتوسط
٠٫٠٤٢٤٤٦٠٫٠٤٢٩٤٢
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

More الكرون النرويجي info

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