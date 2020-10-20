١ YER إلى MXN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٧٢٥٩٦٩٩٦ البيزو المكسيكي

1 MXN = ١٣٫٧٧٤٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو المكسيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو المكسيكي

yer
YER
mxn
MXN
١ YER٠٫٠٧٢٥٩٧ MXN
٥ YER٠٫٣٦٢٩٨٥ MXN
١٠ YER٠٫٧٢٥٩٧ MXN
٢٥ YER١٫٨١٤٩٢ MXN
٥٠ YER٣٫٦٢٩٨٥ MXN
١٠٠ YER٧٫٢٥٩٧ MXN
٥٠٠ YER٣٦٫٢٩٨٥ MXN
١٬٠٠٠ YER٧٢٫٥٩٧ MXN
٥٬٠٠٠ YER٣٦٢٫٩٨٥ MXN
١٠٬٠٠٠ YER٧٢٥٫٩٧ MXN

حوِّل البيزو المكسيكي إلى الريال اليمني

mxn
MXN
yer
YER
١ MXN١٣٫٧٧٤٧ YER
٥ MXN٦٨٫٨٧٣٤ YER
١٠ MXN١٣٧٫٧٤٧ YER
٢٥ MXN٣٤٤٫٣٦٧ YER
٥٠ MXN٦٨٨٫٧٣٤ YER
١٠٠ MXN١٬٣٧٧٫٤٧ YER
٥٠٠ MXN٦٬٨٨٧٫٣٤ YER
١٬٠٠٠ MXN١٣٬٧٧٤٫٧ YER
٥٬٠٠٠ MXN٦٨٬٨٧٣٫٤ YER
١٠٬٠٠٠ MXN١٣٧٬٧٤٧ YER

مخطط YER إلى MXN

1 YER = ٠ MXN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو المكسيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٤٩٧٠٠٫٠٧٤٩٧٠
منخفض
٠٫٠٧٠٠١٨٠٫٠٦٥٢٢٨
المتوسط
٠٫٠٧٣٠١٣٠٫٠٦٩١٨٦
التقلب
٠٫٩٨٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mxn

MXN - البيزو المكسيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو المكسيكي هو سعر الصرف للزوج MXN إلى USD. رمز العملة لـ Mexican Pesos هو MXN. رمز العملة هو $.

More البيزو المكسيكي info

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