١ YER إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠١٢٢٤٦٥١٢ الدينار الكويتي

1 KWD = ٨١٦٫٥٥٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار الكويتي

yer
YER
kwd
KWD
١ YER٠٫٠٠١٢٢٤٦٥ KWD
٥ YER٠٫٠٠٦١٢٣٢٦ KWD
١٠ YER٠٫٠١٢٢٤٦٥ KWD
٢٥ YER٠٫٠٣٠٦١٦٣ KWD
٥٠ YER٠٫٠٦١٢٣٢٦ KWD
١٠٠ YER٠٫١٢٢٤٦٥ KWD
٥٠٠ YER٠٫٦١٢٣٢٦ KWD
١٬٠٠٠ YER١٫٢٢٤٦٥ KWD
٥٬٠٠٠ YER٦٫١٢٣٢٦ KWD
١٠٬٠٠٠ YER١٢٫٢٤٦٥ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى الريال اليمني

kwd
KWD
yer
YER
١ KWD٨١٦٫٥٥٩ YER
٥ KWD٤٬٠٨٢٫٨ YER
١٠ KWD٨٬١٦٥٫٥٩ YER
٢٥ KWD٢٠٬٤١٤ YER
٥٠ KWD٤٠٬٨٢٨ YER
١٠٠ KWD٨١٬٦٥٥٫٩ YER
٥٠٠ KWD٤٠٨٬٢٨٠ YER
١٬٠٠٠ KWD٨١٦٬٥٥٩ YER
٥٬٠٠٠ KWD٤٬٠٨٢٬٨٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ KWD٨٬١٦٥٬٥٩٠ YER

مخطط YER إلى KWD

1 YER = ٠ KWD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٢٩٧٠٫٠٠١٢٣٥٢
منخفض
٠٫٠٠١٢٢٣٨٠٫٠٠١٢٢٣٨
المتوسط
٠٫٠٠١٢٢٥٥٠٫٠٠١٢٢٧٩
التقلب
٠٫١١٪؜٠٫١٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

More الدينار الكويتي info

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