١ YER إلى GHC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٦١٤٫٦١٦٨١ Ghanaian Cedi

1 GHC = ٠٫٠٠١٦٢٧٠٣ YER

GHC استُبدِلَت بـ GHS

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Ghanaian Cedi التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Ghanaian Cedi

yer
YER
ghc
GHC
١ YER٦١٤٫٦١٧ GHC
٥ YER٣٬٠٧٣٫٠٨ GHC
١٠ YER٦٬١٤٦٫١٧ GHC
٢٥ YER١٥٬٣٦٥٫٤ GHC
٥٠ YER٣٠٬٧٣٠٫٨ GHC
١٠٠ YER٦١٬٤٦١٫٧ GHC
٥٠٠ YER٣٠٧٬٣٠٨ GHC
١٬٠٠٠ YER٦١٤٬٦١٧ GHC
٥٬٠٠٠ YER٣٬٠٧٣٬٠٨٠ GHC
١٠٬٠٠٠ YER٦٬١٤٦٬١٧٠ GHC

حوِّل Ghanaian Cedi إلى الريال اليمني

ghc
GHC
yer
YER
١ GHC٠٫٠٠١٦٢٧٠٣ YER
٥ GHC٠٫٠٠٨١٣٥١٥ YER
١٠ GHC٠٫٠١٦٢٧٠٣ YER
٢٥ GHC٠٫٠٤٠٦٧٥٨ YER
٥٠ GHC٠٫٠٨١٣٥١٥ YER
١٠٠ GHC٠٫١٦٢٧٠٣ YER
٥٠٠ GHC٠٫٨١٣٥١٥ YER
١٬٠٠٠ GHC١٫٦٢٧٠٣ YER
٥٬٠٠٠ GHC٨٫١٣٥١٥ YER
١٠٬٠٠٠ GHC١٦٫٢٧٠٣ YER

مخطط YER إلى GHC

1 YER = ٠ GHC

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Ghanaian Cedi

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦١٤٢٥٠٫٠٦١٤٢٥
منخفض
٠٫٠٥٩١٣٤٠٫٠٥٣٢٩٣
المتوسط
٠٫٠٦٠١٤٨٠٫٠٥٦٩٢٨
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ghc

GHC - Ghanaian Cedi

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.

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