١ YER إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣١٣٥٣٤٠١ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٣١٨٫٩٤٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الجنيه البريطاني

yer
YER
gbp
GBP
١ YER٠٫٠٠٣١٣٥٣٤ GBP
٥ YER٠٫٠١٥٦٧٦٧ GBP
١٠ YER٠٫٠٣١٣٥٣٤ GBP
٢٥ YER٠٫٠٧٨٣٨٣٥ GBP
٥٠ YER٠٫١٥٦٧٦٧ GBP
١٠٠ YER٠٫٣١٣٥٣٤ GBP
٥٠٠ YER١٫٥٦٧٦٧ GBP
١٬٠٠٠ YER٣٫١٣٥٣٤ GBP
٥٬٠٠٠ YER١٥٫٦٧٦٧ GBP
١٠٬٠٠٠ YER٣١٫٣٥٣٤ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى الريال اليمني

gbp
GBP
yer
YER
١ GBP٣١٨٫٩٤٥ YER
٥ GBP١٬٥٩٤٫٧٢ YER
١٠ GBP٣٬١٨٩٫٤٥ YER
٢٥ GBP٧٬٩٧٣٫٦٢ YER
٥٠ GBP١٥٬٩٤٧٫٢ YER
١٠٠ GBP٣١٬٨٩٤٫٥ YER
٥٠٠ GBP١٥٩٬٤٧٢ YER
١٬٠٠٠ GBP٣١٨٬٩٤٥ YER
٥٬٠٠٠ GBP١٬٥٩٤٬٧٢٠ YER
١٠٬٠٠٠ GBP٣٬١٨٩٬٤٥٠ YER

مخطط YER إلى GBP

1 YER = ٠ GBP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣١٦٦٥٠٫٠٠٣٢٣٤٣
منخفض
٠٫٠٠٣١١٩٤٠٫٠٠٣١١٩٤
المتوسط
٠٫٠٠٣١٤٥٤٠٫٠٠٣١٦٦٠
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه البريطاني info

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