١ YER إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٤٣٠٧٦١٣ French Franc

1 FRF = ٤١٫١٣٩٤ YER

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى French Franc

yer
YER
frf
FRF
١ YER٠٫٠٢٤٣٠٧٦ FRF
٥ YER٠٫١٢١٥٣٨ FRF
١٠ YER٠٫٢٤٣٠٧٦ FRF
٢٥ YER٠٫٦٠٧٦٩ FRF
٥٠ YER١٫٢١٥٣٨ FRF
١٠٠ YER٢٫٤٣٠٧٦ FRF
٥٠٠ YER١٢٫١٥٣٨ FRF
١٬٠٠٠ YER٢٤٫٣٠٧٦ FRF
٥٬٠٠٠ YER١٢١٫٥٣٨ FRF
١٠٬٠٠٠ YER٢٤٣٫٠٧٦ FRF

حوِّل French Franc إلى الريال اليمني

frf
FRF
yer
YER
١ FRF٤١٫١٣٩٤ YER
٥ FRF٢٠٥٫٦٩٧ YER
١٠ FRF٤١١٫٣٩٤ YER
٢٥ FRF١٬٠٢٨٫٤٨ YER
٥٠ FRF٢٬٠٥٦٫٩٧ YER
١٠٠ FRF٤٬١١٣٫٩٤ YER
٥٠٠ FRF٢٠٬٥٦٩٫٧ YER
١٬٠٠٠ FRF٤١٬١٣٩٫٤ YER
٥٬٠٠٠ FRF٢٠٥٬٦٩٧ YER
١٠٬٠٠٠ FRF٤١١٬٣٩٤ YER

مخطط YER إلى FRF

1 YER = ٠ FRF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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