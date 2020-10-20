١ YER إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٩٠٥٤٥٩٨ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٣٤٫٤١٨٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى اليوان الرينمنبي الصيني

yer
YER
cny
CNY
١ YER٠٫٠٢٩٠٥٤٦ CNY
٥ YER٠٫١٤٥٢٧٣ CNY
١٠ YER٠٫٢٩٠٥٤٦ CNY
٢٥ YER٠٫٧٢٦٣٦٥ CNY
٥٠ YER١٫٤٥٢٧٣ CNY
١٠٠ YER٢٫٩٠٥٤٦ CNY
٥٠٠ YER١٤٫٥٢٧٣ CNY
١٬٠٠٠ YER٢٩٫٠٥٤٦ CNY
٥٬٠٠٠ YER١٤٥٫٢٧٣ CNY
١٠٬٠٠٠ YER٢٩٠٫٥٤٦ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى الريال اليمني

cny
CNY
yer
YER
١ CNY٣٤٫٤١٨ YER
٥ CNY١٧٢٫٠٩ YER
١٠ CNY٣٤٤٫١٨ YER
٢٥ CNY٨٦٠٫٤٤٩ YER
٥٠ CNY١٬٧٢٠٫٩ YER
١٠٠ CNY٣٬٤٤١٫٨ YER
٥٠٠ CNY١٧٬٢٠٩ YER
١٬٠٠٠ CNY٣٤٬٤١٨ YER
٥٬٠٠٠ CNY١٧٢٬٠٩٠ YER
١٠٬٠٠٠ CNY٣٤٤٬١٨٠ YER

مخطط YER إلى CNY

1 YER = ٠ CNY

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٩٠٦٢٠٫٠٢٩٠٦٢
منخفض
٠٫٠٢٨٩١٧٠٫٠٢٨٧٨٩
المتوسط
٠٫٠٢٨٩٩٤٠٫٠٢٨٩٣٨
التقلب
٠٫٠٧٪؜٠٫٠٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

More اليوان الرينمنبي الصيني info

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