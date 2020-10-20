١ YER إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٦٠١٤٣٠٠ الفرنك السويسري

1 CHF = ٢٧٧٫٦٦٧ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك السويسري

yer
YER
chf
CHF
١ YER٠٫٠٠٣٦٠١٤٣ CHF
٥ YER٠٫٠١٨٠٠٧١ CHF
١٠ YER٠٫٠٣٦٠١٤٣ CHF
٢٥ YER٠٫٠٩٠٠٣٥٧ CHF
٥٠ YER٠٫١٨٠٠٧١ CHF
١٠٠ YER٠٫٣٦٠١٤٣ CHF
٥٠٠ YER١٫٨٠٠٧١ CHF
١٬٠٠٠ YER٣٫٦٠١٤٣ CHF
٥٬٠٠٠ YER١٨٫٠٠٧١ CHF
١٠٬٠٠٠ YER٣٦٫٠١٤٣ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى الريال اليمني

chf
CHF
yer
YER
١ CHF٢٧٧٫٦٦٧ YER
٥ CHF١٬٣٨٨٫٣٤ YER
١٠ CHF٢٬٧٧٦٫٦٧ YER
٢٥ CHF٦٬٩٤١٫٦٩ YER
٥٠ CHF١٣٬٨٨٣٫٤ YER
١٠٠ CHF٢٧٬٧٦٦٫٧ YER
٥٠٠ CHF١٣٨٬٨٣٤ YER
١٬٠٠٠ CHF٢٧٧٬٦٦٧ YER
٥٬٠٠٠ CHF١٬٣٨٨٬٣٤٠ YER
١٠٬٠٠٠ CHF٢٬٧٧٦٬٦٧٠ YER

مخطط YER إلى CHF

1 YER = ٠ CHF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٦١٢٤٠٫٠٠٣٦٧٥٥
منخفض
٠٫٠٠٣٥٣٢٢٠٫٠٠٣٥٣٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٣٥٧٤٥٠٫٠٠٣٦١٣٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

More الفرنك السويسري info

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