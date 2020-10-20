١ YER إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٥٤٤٨٩١٢٥ الدولار الكندي

1 CAD = ١٨٣٫٥٢٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الكندي

yer
YER
cad
CAD
١ YER٠٫٠٠٥٤٤٨٩١ CAD
٥ YER٠٫٠٢٧٢٤٤٦ CAD
١٠ YER٠٫٠٥٤٤٨٩١ CAD
٢٥ YER٠٫١٣٦٢٢٣ CAD
٥٠ YER٠٫٢٧٢٤٤٦ CAD
١٠٠ YER٠٫٥٤٤٨٩١ CAD
٥٠٠ YER٢٫٧٢٤٤٦ CAD
١٬٠٠٠ YER٥٫٤٤٨٩١ CAD
٥٬٠٠٠ YER٢٧٫٢٤٤٦ CAD
١٠٬٠٠٠ YER٥٤٫٤٨٩١ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى الريال اليمني

cad
CAD
yer
YER
١ CAD١٨٣٫٥٢٣ YER
٥ CAD٩١٧٫٦١٤ YER
١٠ CAD١٬٨٣٥٫٢٣ YER
٢٥ CAD٤٬٥٨٨٫٠٧ YER
٥٠ CAD٩٬١٧٦٫١٤ YER
١٠٠ CAD١٨٬٣٥٢٫٣ YER
٥٠٠ CAD٩١٬٧٦١٫٤ YER
١٬٠٠٠ CAD١٨٣٬٥٢٣ YER
٥٬٠٠٠ CAD٩١٧٬٦١٤ YER
١٠٬٠٠٠ CAD١٬٨٣٥٬٢٣٠ YER

مخطط YER إلى CAD

1 YER = ٠ CAD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٥٠١٢٠٫٠٠٥٥٢٠٢
منخفض
٠٫٠٠٥٤٤٦٠٠٫٠٠٥٤١٣٥
المتوسط
٠٫٠٠٥٤٧٦٠٠٫٠٠٥٤٦٨٥
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكندي info

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