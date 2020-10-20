١ YER إلى BTC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٧٧٤٢١٣٦ Bitcoin

1 BTC = ١٤٬٧٦١٬٩٠٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٥٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Bitcoin

yer
YER
btc
BTC
١ YER٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٧٧٤٢١ BTC
٥ YER٠٫٠٠٠٠٠٠٣٣٨٧١١ BTC
١٠ YER٠٫٠٠٠٠٠٠٦٧٧٤٢١ BTC
٢٥ YER٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٣٥٥ BTC
٥٠ YER٠٫٠٠٠٠٠٣٣٨٧١١ BTC
١٠٠ YER٠٫٠٠٠٠٠٦٧٧٤٢١ BTC
٥٠٠ YER٠٫٠٠٠٠٣٣٨٧١١ BTC
١٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٠٠٦٧٧٤٢١ BTC
٥٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٠٣٣٨٧١١ BTC
١٠٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٠٦٧٧٤٢١ BTC

حوِّل Bitcoin إلى الريال اليمني

btc
BTC
yer
YER
١ BTC١٤٬٧٦١٬٩٠٠ YER
٥ BTC٧٣٬٨٠٩٬٣٠٠ YER
١٠ BTC١٤٧٬٦١٩٬٠٠٠ YER
٢٥ BTC٣٦٩٬٠٤٧٬٠٠٠ YER
٥٠ BTC٧٣٨٬٠٩٣٬٠٠٠ YER
١٠٠ BTC١٬٤٧٦٬١٩٠٬٠٠٠ YER
٥٠٠ BTC٧٬٣٨٠٬٩٣٠٬٠٠٠ YER
١٬٠٠٠ BTC١٤٬٧٦١٬٩٠٠٬٠٠٠ YER
٥٬٠٠٠ BTC٧٣٬٨٠٩٬٣٠٠٬٠٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ BTC١٤٧٬٦١٩٬٠٠٠٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى BTC

1 YER = ٠ BTC

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٦٤٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٨٦٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٦٢٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٥٨٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦١٢٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦١١٠٠
التقلب
١٫٧١٪؜٢٫٣٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

More Bitcoin info

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