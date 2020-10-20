١ YER إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٤٦٧٧٣١٦ الدرهم الإماراتي

1 AED = ٦٨٫١٣٢٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدرهم الإماراتي

yer
YER
aed
AED
١ YER٠٫٠١٤٦٧٧٣ AED
٥ YER٠٫٠٧٣٣٨٦٦ AED
١٠ YER٠٫١٤٦٧٧٣ AED
٢٥ YER٠٫٣٦٦٩٣٣ AED
٥٠ YER٠٫٧٣٣٨٦٦ AED
١٠٠ YER١٫٤٦٧٧٣ AED
٥٠٠ YER٧٫٣٣٨٦٦ AED
١٬٠٠٠ YER١٤٫٦٧٧٣ AED
٥٬٠٠٠ YER٧٣٫٣٨٦٦ AED
١٠٬٠٠٠ YER١٤٦٫٧٧٣ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى الريال اليمني

aed
AED
yer
YER
١ AED٦٨٫١٣٢٣ YER
٥ AED٣٤٠٫٦٦٢ YER
١٠ AED٦٨١٫٣٢٣ YER
٢٥ AED١٬٧٠٣٫٣١ YER
٥٠ AED٣٬٤٠٦٫٦٢ YER
١٠٠ AED٦٬٨١٣٫٢٣ YER
٥٠٠ AED٣٤٬٠٦٦٫٢ YER
١٬٠٠٠ AED٦٨٬١٣٢٫٣ YER
٥٬٠٠٠ AED٣٤٠٬٦٦٢ YER
١٠٬٠٠٠ AED٦٨١٬٣٢٣ YER

مخطط YER إلى AED

1 YER = ٠ AED

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٦٧٩٠٫٠١٤٦٩٧
منخفض
٠٫٠١٤٦٦٥٠٫٠١٤٦٦٥
المتوسط
٠٫٠١٤٦٧٤٠٫٠١٤٦٧٣
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

More الدرهم الإماراتي info

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