١ XOF إلى ZWL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٢١١١٥٤٩ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ٤٥٫٢٢٥٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الزيمبابوي

xof
XOF
zwl
ZWL
١ XOF٠٫٠٢٢١١١٥ ZWL
٥ XOF٠٫١١٠٥٥٨ ZWL
١٠ XOF٠٫٢٢١١١٥ ZWL
٢٥ XOF٠٫٥٥٢٧٨٩ ZWL
٥٠ XOF١٫١٠٥٥٨ ZWL
١٠٠ XOF٢٫٢١١١٥ ZWL
٥٠٠ XOF١١٫٠٥٥٨ ZWL
١٬٠٠٠ XOF٢٢٫١١١٥ ZWL
٥٬٠٠٠ XOF١١٠٫٥٥٨ ZWL
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢١٫١١٥ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الفرنك الوسط أفريقي

zwl
ZWL
xof
XOF
١ ZWL٤٥٫٢٢٥٢ XOF
٥ ZWL٢٢٦٫١٢٦ XOF
١٠ ZWL٤٥٢٫٢٥٢ XOF
٢٥ ZWL١٬١٣٠٫٦٣ XOF
٥٠ ZWL٢٬٢٦١٫٢٦ XOF
١٠٠ ZWL٤٬٥٢٢٫٥٢ XOF
٥٠٠ ZWL٢٢٬٦١٢٫٦ XOF
١٬٠٠٠ ZWL٤٥٬٢٢٥٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ ZWL٢٢٦٬١٢٦ XOF
١٠٬٠٠٠ ZWL٤٥٢٬٢٥٢ XOF

مخطط XOF إلى ZWL

1 XOF = ٠ ZWL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٢٧٣٧٥٠٫٥٧١
منخفض
٠٫٠٢١٩٧٤٠٫٠٢١٨٥٣
المتوسط
٠٫٠٢٢٢٦٢١٤٫٦٨٢
التقلب
١٫١٢٪؜٨١٫٥٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

More الدولار الزيمبابوي info

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