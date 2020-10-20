١ XOF إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٨١٩٢٠٠٧ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٥٫٤٩٦٩٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الباسيفيكي

xof
XOF
xpf
XPF
١ XOF٠٫١٨١٩٢ XPF
٥ XOF٠٫٩٠٩٦ XPF
١٠ XOF١٫٨١٩٢ XPF
٢٥ XOF٤٫٥٤٨ XPF
٥٠ XOF٩٫٠٩٦ XPF
١٠٠ XOF١٨٫١٩٢ XPF
٥٠٠ XOF٩٠٫٩٦ XPF
١٬٠٠٠ XOF١٨١٫٩٢ XPF
٥٬٠٠٠ XOF٩٠٩٫٦ XPF
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٨١٩٫٢ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

xpf
XPF
xof
XOF
١ XPF٥٫٤٩٦٩٢ XOF
٥ XPF٢٧٫٤٨٤٦ XOF
١٠ XPF٥٤٫٩٦٩٢ XOF
٢٥ XPF١٣٧٫٤٢٣ XOF
٥٠ XPF٢٧٤٫٨٤٦ XOF
١٠٠ XPF٥٤٩٫٦٩٢ XOF
٥٠٠ XPF٢٬٧٤٨٫٤٦ XOF
١٬٠٠٠ XPF٥٬٤٩٦٫٩٢ XOF
٥٬٠٠٠ XPF٢٧٬٤٨٤٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ XPF٥٤٬٩٦٩٫٢ XOF

مخطط XOF إلى XPF

1 XOF = ٠ XPF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٨١٩٢٠٫١٨١٩٢
منخفض
٠٫١٨١٩٢٠٫١٨١٩٢
المتوسط
٠٫١٨١٩٢٠٫١٨١٩٢
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

More الفرنك الباسيفيكي info

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