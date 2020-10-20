١ XOF إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٦٩٨٢٩٨٣٣٦ أوقية ذهب

1 XAU = ١٬٤٣٢٬٠٥٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية ذهب

xof
XOF
xau
XAU
١ XOF٠٫٠٠٠٠٠٠٦٩٨٢٩٨ XAU
٥ XOF٠٫٠٠٠٠٠٣٤٩١٤٩ XAU
١٠ XOF٠٫٠٠٠٠٠٦٩٨٢٩٨ XAU
٢٥ XOF٠٫٠٠٠٠١٧٤٥٧٥ XAU
٥٠ XOF٠٫٠٠٠٠٣٤٩١٤٩ XAU
١٠٠ XOF٠٫٠٠٠٠٦٩٨٢٩٨ XAU
٥٠٠ XOF٠٫٠٠٠٣٤٩١٤٩ XAU
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٠٦٩٨٢٩٨ XAU
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٣٤٩١٤٩ XAU
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٦٩٨٢٩٨ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى الفرنك الوسط أفريقي

xau
XAU
xof
XOF
١ XAU١٬٤٣٢٬٠٥٠ XOF
٥ XAU٧٬١٦٠٬٢٦٠ XOF
١٠ XAU١٤٬٣٢٠٬٥٠٠ XOF
٢٥ XAU٣٥٬٨٠١٬٣٠٠ XOF
٥٠ XAU٧١٬٦٠٢٬٦٠٠ XOF
١٠٠ XAU١٤٣٬٢٠٥٬٠٠٠ XOF
٥٠٠ XAU٧١٦٬٠٢٦٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ XAU١٬٤٣٢٬٠٥٠٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ XAU٧٬١٦٠٬٢٦٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XAU١٤٬٣٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى XAU

1 XOF = ٠ XAU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٧١٨٦٠٠٫٠٠٠٠٠٠٧٢١٧٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٦٩١٤٠٠٫٠٠٠٠٠٠٦٧٩٥٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٧٠٥٣٠٠٫٠٠٠٠٠٠٧٠١٤٠
التقلب
٠٫٨٧٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

More أوقية ذهب info

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