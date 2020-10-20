١ XOF إلى VND

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٤٢٫٣١٤٧٦٣ الدونغ الفيتنامي

1 VND = ٠٫٠٢٣٦٣٢٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدونغ الفيتنامي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدونغ الفيتنامي

xof
XOF
vnd
VND
١ XOF٤٢٫٣١٤٨ VND
٥ XOF٢١١٫٥٧٤ VND
١٠ XOF٤٢٣٫١٤٨ VND
٢٥ XOF١٬٠٥٧٫٨٧ VND
٥٠ XOF٢٬١١٥٫٧٤ VND
١٠٠ XOF٤٬٢٣١٫٤٨ VND
٥٠٠ XOF٢١٬١٥٧٫٤ VND
١٬٠٠٠ XOF٤٢٬٣١٤٫٨ VND
٥٬٠٠٠ XOF٢١١٬٥٧٤ VND
١٠٬٠٠٠ XOF٤٢٣٬١٤٨ VND

حوِّل الدونغ الفيتنامي إلى الفرنك الوسط أفريقي

vnd
VND
xof
XOF
١ VND٠٫٠٢٣٦٣٢٤ XOF
٥ VND٠٫١١٨١٦٢ XOF
١٠ VND٠٫٢٣٦٣٢٤ XOF
٢٥ VND٠٫٥٩٠٨١ XOF
٥٠ VND١٫١٨١٦٢ XOF
١٠٠ VND٢٫٣٦٣٢٤ XOF
٥٠٠ VND١١٫٨١٦٢ XOF
١٬٠٠٠ VND٢٣٫٦٣٢٤ XOF
٥٬٠٠٠ VND١١٨٫١٦٢ XOF
١٠٬٠٠٠ VND٢٣٦٫٣٢٤ XOF

مخطط XOF إلى VND

1 XOF = ٠ VND

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدونغ الفيتنامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٢٫٤٣٥٤٢٫٥٣٦
منخفض
٤١٫٤٠٦٤٠٫٦٨٠
المتوسط
٤١٫٧٥٦٤١٫٦٦٣
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

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