١ XOF إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠١٩١٠٢٥٥٢٥٧٩٤ Uniswap

1 UNI = ٥٬٢٣٤٫٩٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Uniswap

xof
XOF
uni
UNI
١ XOF٠٫٠٠٠١٩١٠٢٦ UNI
٥ XOF٠٫٠٠٠٩٥٥١٢٨ UNI
١٠ XOF٠٫٠٠١٩١٠٢٦ UNI
٢٥ XOF٠٫٠٠٤٧٧٥٦٤ UNI
٥٠ XOF٠٫٠٠٩٥٥١٢٨ UNI
١٠٠ XOF٠٫٠١٩١٠٢٦ UNI
٥٠٠ XOF٠٫٠٩٥٥١٢٨ UNI
١٬٠٠٠ XOF٠٫١٩١٠٢٦ UNI
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٩٥٥١٢٨ UNI
١٠٬٠٠٠ XOF١٫٩١٠٢٦ UNI

حوِّل Uniswap إلى الفرنك الوسط أفريقي

uni
UNI
xof
XOF
١ UNI٥٬٢٣٤٫٩ XOF
٥ UNI٢٦٬١٧٤٫٥ XOF
١٠ UNI٥٢٬٣٤٩ XOF
٢٥ UNI١٣٠٬٨٧٣ XOF
٥٠ UNI٢٦١٬٧٤٥ XOF
١٠٠ UNI٥٢٣٬٤٩٠ XOF
٥٠٠ UNI٢٬٦١٧٬٤٥٠ XOF
١٬٠٠٠ UNI٥٬٢٣٤٬٩٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ UNI٢٦٬١٧٤٬٥٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ UNI٥٢٬٣٤٩٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى UNI

1 XOF = ٠ UNI

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٨٤٣٧٠٫٠٠٠٢٤٣٠٦
منخفض
٠٫٠٠٠١٣٦٢٩٠٫٠٠٠١٣٦٢٩
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٥٩٩٠٫٠٠٠١٨٦٦٦
التقلب
٦٫٥٢٪؜٥٫٩٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

More Uniswap info

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