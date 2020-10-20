١ XOF إلى TRL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٥٣٬٥٢٥٫٧٠٦ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠٠٠١٨٦٨٢٦ XOF

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٣٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Turkish Lira

xof
XOF
trl
TRL
١ XOF٥٣٬٥٢٥٫٧ TRL
٥ XOF٢٦٧٬٦٢٩ TRL
١٠ XOF٥٣٥٬٢٥٧ TRL
٢٥ XOF١٬٣٣٨٬١٤٠ TRL
٥٠ XOF٢٬٦٧٦٬٢٩٠ TRL
١٠٠ XOF٥٬٣٥٢٬٥٧٠ TRL
٥٠٠ XOF٢٦٬٧٦٢٬٩٠٠ TRL
١٬٠٠٠ XOF٥٣٬٥٢٥٬٧٠٠ TRL
٥٬٠٠٠ XOF٢٦٧٬٦٢٩٬٠٠٠ TRL
١٠٬٠٠٠ XOF٥٣٥٬٢٥٧٬٠٠٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي

trl
TRL
xof
XOF
١ TRL٠٫٠٠٠٠١٨٦٨٢٦ XOF
٥ TRL٠٫٠٠٠٠٩٣٤١٣١ XOF
١٠ TRL٠٫٠٠٠١٨٦٨٢٦ XOF
٢٥ TRL٠٫٠٠٠٤٦٧٠٦٥ XOF
٥٠ TRL٠٫٠٠٠٩٣٤١٣١ XOF
١٠٠ TRL٠٫٠٠١٨٦٨٢٦ XOF
٥٠٠ TRL٠٫٠٠٩٣٤١٣١ XOF
١٬٠٠٠ TRL٠٫٠١٨٦٨٢٦ XOF
٥٬٠٠٠ TRL٠٫٠٩٣٤١٣١ XOF
١٠٬٠٠٠ TRL٠٫١٨٦٨٢٦ XOF

مخطط XOF إلى TRL

1 XOF = ٠ TRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٤١٤٩٠٫٠٥٤١٤٩
منخفض
٠٫٠٥٣٠٢٥٠٫٠٥٢٥٣٢
المتوسط
٠٫٠٥٣٤٩٩٠٫٠٥٣٢٠٧
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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