١ XOF إلى THB

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦٠٢٥٩٢٢٤ البات التايلاندي

1 THB = ١٦٫٥٩٥٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البات التايلاندي

xof
XOF
thb
THB
١ XOF٠٫٠٦٠٢٥٩٢ THB
٥ XOF٠٫٣٠١٢٩٦ THB
١٠ XOF٠٫٦٠٢٥٩٢ THB
٢٥ XOF١٫٥٠٦٤٨ THB
٥٠ XOF٣٫٠١٢٩٦ THB
١٠٠ XOF٦٫٠٢٥٩٢ THB
٥٠٠ XOF٣٠٫١٢٩٦ THB
١٬٠٠٠ XOF٦٠٫٢٥٩٢ THB
٥٬٠٠٠ XOF٣٠١٫٢٩٦ THB
١٠٬٠٠٠ XOF٦٠٢٫٥٩٢ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

thb
THB
xof
XOF
١ THB١٦٫٥٩٥ XOF
٥ THB٨٢٫٩٧٤٨ XOF
١٠ THB١٦٥٫٩٥ XOF
٢٥ THB٤١٤٫٨٧٤ XOF
٥٠ THB٨٢٩٫٧٤٨ XOF
١٠٠ THB١٬٦٥٩٫٥ XOF
٥٠٠ THB٨٬٢٩٧٫٤٨ XOF
١٬٠٠٠ THB١٦٬٥٩٥ XOF
٥٬٠٠٠ THB٨٢٬٩٧٤٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ THB١٦٥٬٩٥٠ XOF

مخطط XOF إلى THB

1 XOF = ٠ THB

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٠٨٩١٠٫٠٦٠٨٩١
منخفض
٠٫٠٥٩٨٠٤٠٫٠٥٩٤١٠
المتوسط
٠٫٠٦٠٢٢٣٠٫٠٦٠٢٤٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

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