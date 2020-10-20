١ XOF إلى SLE

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٧٢٤٩٣٠٤ الليون السيراليوني

1 SLE = ٢٦٫٨٤٦١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليون السيراليوني

xof
XOF
sle
SLE
١ XOF٠٫٠٣٧٢٤٩٣ SLE
٥ XOF٠٫١٨٦٢٤٧ SLE
١٠ XOF٠٫٣٧٢٤٩٣ SLE
٢٥ XOF٠٫٩٣١٢٣٣ SLE
٥٠ XOF١٫٨٦٢٤٧ SLE
١٠٠ XOF٣٫٧٢٤٩٣ SLE
٥٠٠ XOF١٨٫٦٢٤٧ SLE
١٬٠٠٠ XOF٣٧٫٢٤٩٣ SLE
٥٬٠٠٠ XOF١٨٦٫٢٤٧ SLE
١٠٬٠٠٠ XOF٣٧٢٫٤٩٣ SLE

حوِّل الليون السيراليوني إلى الفرنك الوسط أفريقي

sle
SLE
xof
XOF
١ SLE٢٦٫٨٤٦١ XOF
٥ SLE١٣٤٫٢٣١ XOF
١٠ SLE٢٦٨٫٤٦١ XOF
٢٥ SLE٦٧١٫١٥٣ XOF
٥٠ SLE١٬٣٤٢٫٣١ XOF
١٠٠ SLE٢٬٦٨٤٫٦١ XOF
٥٠٠ SLE١٣٬٤٢٣٫١ XOF
١٬٠٠٠ SLE٢٦٬٨٤٦٫١ XOF
٥٬٠٠٠ SLE١٣٤٬٢٣١ XOF
١٠٬٠٠٠ SLE٢٦٨٬٤٦١ XOF

مخطط XOF إلى SLE

1 XOF = ٠ SLE

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٧٣٥٨٠٫٠٣٨٢١٤
منخفض
٠٫٠٣٦٥٧٧٠٫٠٣٦٥٥٣
المتوسط
٠٫٠٣٦٩١٥٠٫٠٣٧١٥١
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

More الليون السيراليوني info

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