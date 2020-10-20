١ XOF إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٢٨٩٨٣٩٨ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٧٧٥٫٢٩٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى جنيه سانت هيليني

xof
XOF
shp
SHP
١ XOF٠٫٠٠١٢٨٩٨٤ SHP
٥ XOF٠٫٠٠٦٤٤٩٢ SHP
١٠ XOF٠٫٠١٢٨٩٨٤ SHP
٢٥ XOF٠٫٠٣٢٢٤٦ SHP
٥٠ XOF٠٫٠٦٤٤٩٢ SHP
١٠٠ XOF٠٫١٢٨٩٨٤ SHP
٥٠٠ XOF٠٫٦٤٤٩٢ SHP
١٬٠٠٠ XOF١٫٢٨٩٨٤ SHP
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٤٤٩٢ SHP
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٫٨٩٨٤ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى الفرنك الوسط أفريقي

shp
SHP
xof
XOF
١ SHP٧٧٥٫٢٩ XOF
٥ SHP٣٬٨٧٦٫٤٥ XOF
١٠ SHP٧٬٧٥٢٫٩ XOF
٢٥ SHP١٩٬٣٨٢٫٣ XOF
٥٠ SHP٣٨٬٧٦٤٫٥ XOF
١٠٠ SHP٧٧٬٥٢٩ XOF
٥٠٠ SHP٣٨٧٬٦٤٥ XOF
١٬٠٠٠ SHP٧٧٥٬٢٩٠ XOF
٥٬٠٠٠ SHP٣٬٨٧٦٬٤٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ SHP٧٬٧٥٢٬٩٠٠ XOF

مخطط XOF إلى SHP

1 XOF = ٠ SHP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٩٨٨٠٫٠٠١٣١٥١
منخفض
٠٫٠٠١٢٨٣٥٠٫٠٠١٢٨٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٢٩١٠٠٫٠٠١٣٠٠٦
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

More جنيه سانت هيليني info

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