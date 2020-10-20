١ XOF إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٩٨٫٨٠٦٤٩٠ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٠١٠١٢٠٨ XOF

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Sudanese Dinar

xof
XOF
sdd
SDD
١ XOF٩٨٫٨٠٦٥ SDD
٥ XOF٤٩٤٫٠٣٢ SDD
١٠ XOF٩٨٨٫٠٦٥ SDD
٢٥ XOF٢٬٤٧٠٫١٦ SDD
٥٠ XOF٤٬٩٤٠٫٣٢ SDD
١٠٠ XOF٩٬٨٨٠٫٦٥ SDD
٥٠٠ XOF٤٩٬٤٠٣٫٢ SDD
١٬٠٠٠ XOF٩٨٬٨٠٦٫٥ SDD
٥٬٠٠٠ XOF٤٩٤٬٠٣٢ SDD
١٠٬٠٠٠ XOF٩٨٨٬٠٦٥ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الفرنك الوسط أفريقي

sdd
SDD
xof
XOF
١ SDD٠٫٠١٠١٢٠٨ XOF
٥ SDD٠٫٠٥٠٦٠٤ XOF
١٠ SDD٠٫١٠١٢٠٨ XOF
٢٥ SDD٠٫٢٥٣٠٢ XOF
٥٠ SDD٠٫٥٠٦٠٤ XOF
١٠٠ SDD١٫٠١٢٠٨ XOF
٥٠٠ SDD٥٫٠٦٠٤ XOF
١٬٠٠٠ SDD١٠٫١٢٠٨ XOF
٥٬٠٠٠ SDD٥٠٫٦٠٤ XOF
١٠٬٠٠٠ SDD١٠١٫٢٠٨ XOF

مخطط XOF إلى SDD

1 XOF = ٠ SDD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٩٩٣١٠٫٩٩٩٣١
منخفض
٠٫٩٥٨٤٤٠٫٩٣٣٣٥
المتوسط
٠٫٩٧٤٧٤٠٫٩٧٤٨٣
التقلب
١٫١٢٪؜١٫٠٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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