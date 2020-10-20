١ XOF إلى SBD

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠١٣٦٨٣٧٣٥ دولار جزر سليمان
1 SBD = ٧٣٫٠٧٩٥ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠١٣٦٨٣٧٣٥ دولار جزر سليمان
1 SBD = ٧٣٫٠٧٩٥ XOF
XOF
SBD
|١ XOF
|٠٫٠١٣٦٨٣٧ SBD
|٥ XOF
|٠٫٠٦٨٤١٨٧ SBD
|١٠ XOF
|٠٫١٣٦٨٣٧ SBD
|٢٥ XOF
|٠٫٣٤٢٠٩٣ SBD
|٥٠ XOF
|٠٫٦٨٤١٨٧ SBD
|١٠٠ XOF
|١٫٣٦٨٣٧ SBD
|٥٠٠ XOF
|٦٫٨٤١٨٧ SBD
|١٬٠٠٠ XOF
|١٣٫٦٨٣٧ SBD
|٥٬٠٠٠ XOF
|٦٨٫٤١٨٧ SBD
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٣٦٫٨٣٧ SBD
1 XOF = ٠ SBD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٣٨٢١
|٠٫٠١٤٠٥٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٣٤٤٥
|٠٫٠١٣٤٢٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٣٦٤٦
|٠٫٠١٣٦٧٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٩٪
|٠٫٨١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.More دولار جزر سليمان info
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