١ XOF إلى SBD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٣٦٨٣٧٣٥ دولار جزر سليمان

1 SBD = ٧٣٫٠٧٩٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار جزر سليمان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار جزر سليمان

xof
XOF
sbd
SBD
١ XOF٠٫٠١٣٦٨٣٧ SBD
٥ XOF٠٫٠٦٨٤١٨٧ SBD
١٠ XOF٠٫١٣٦٨٣٧ SBD
٢٥ XOF٠٫٣٤٢٠٩٣ SBD
٥٠ XOF٠٫٦٨٤١٨٧ SBD
١٠٠ XOF١٫٣٦٨٣٧ SBD
٥٠٠ XOF٦٫٨٤١٨٧ SBD
١٬٠٠٠ XOF١٣٫٦٨٣٧ SBD
٥٬٠٠٠ XOF٦٨٫٤١٨٧ SBD
١٠٬٠٠٠ XOF١٣٦٫٨٣٧ SBD

حوِّل دولار جزر سليمان إلى الفرنك الوسط أفريقي

sbd
SBD
xof
XOF
١ SBD٧٣٫٠٧٩٥ XOF
٥ SBD٣٦٥٫٣٩٧ XOF
١٠ SBD٧٣٠٫٧٩٥ XOF
٢٥ SBD١٬٨٢٦٫٩٩ XOF
٥٠ SBD٣٬٦٥٣٫٩٧ XOF
١٠٠ SBD٧٬٣٠٧٫٩٥ XOF
٥٠٠ SBD٣٦٬٥٣٩٫٧ XOF
١٬٠٠٠ SBD٧٣٬٠٧٩٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ SBD٣٦٥٬٣٩٧ XOF
١٠٬٠٠٠ SBD٧٣٠٬٧٩٥ XOF

مخطط XOF إلى SBD

1 XOF = ٠ SBD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل دولار جزر سليمان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٨٢١٠٫٠١٤٠٥٧
منخفض
٠٫٠١٣٤٤٥٠٫٠١٣٤٢٣
المتوسط
٠٫٠١٣٦٤٦٠٫٠١٣٦٧٦
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sbd

SBD - دولار جزر سليمان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.

More دولار جزر سليمان info

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