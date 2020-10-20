١ XOF إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٧٥٨٧٨٧٣٢ الليو الجديد الروماني

1 RON = ١٣١٫٧٨٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليو الجديد الروماني

xof
XOF
ron
RON
١ XOF٠٫٠٠٧٥٨٧٨٧ RON
٥ XOF٠٫٠٣٧٩٣٩٤ RON
١٠ XOF٠٫٠٧٥٨٧٨٧ RON
٢٥ XOF٠٫١٨٩٦٩٧ RON
٥٠ XOF٠٫٣٧٩٣٩٤ RON
١٠٠ XOF٠٫٧٥٨٧٨٧ RON
٥٠٠ XOF٣٫٧٩٣٩٤ RON
١٬٠٠٠ XOF٧٫٥٨٧٨٧ RON
٥٬٠٠٠ XOF٣٧٫٩٣٩٤ RON
١٠٬٠٠٠ XOF٧٥٫٨٧٨٧ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى الفرنك الوسط أفريقي

ron
RON
xof
XOF
١ RON١٣١٫٧٨٩ XOF
٥ RON٦٥٨٫٩٤٦ XOF
١٠ RON١٬٣١٧٫٨٩ XOF
٢٥ RON٣٬٢٩٤٫٧٣ XOF
٥٠ RON٦٬٥٨٩٫٤٦ XOF
١٠٠ RON١٣٬١٧٨٫٩ XOF
٥٠٠ RON٦٥٬٨٩٤٫٦ XOF
١٬٠٠٠ RON١٣١٬٧٨٩ XOF
٥٬٠٠٠ RON٦٥٨٬٩٤٦ XOF
١٠٬٠٠٠ RON١٬٣١٧٬٨٩٠ XOF

مخطط XOF إلى RON

1 XOF = ٠ RON

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٦٠٠٩٠٫٠٠٧٦٣٠٦
منخفض
٠٫٠٠٧٥٤٤١٠٫٠٠٧٥٤٤١
المتوسط
٠٫٠٠٧٥٨٦٥٠٫٠٠٧٥٨٥٦
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

More الليو الجديد الروماني info

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