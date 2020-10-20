١ XOF إلى RON

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٧٥٨٧٨٧٣٢ الليو الجديد الروماني
1 RON = ١٣١٫٧٨٩ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٧٥٨٧٨٧٣٢ الليو الجديد الروماني
1 RON = ١٣١٫٧٨٩ XOF
XOF
RON
|١ XOF
|٠٫٠٠٧٥٨٧٨٧ RON
|٥ XOF
|٠٫٠٣٧٩٣٩٤ RON
|١٠ XOF
|٠٫٠٧٥٨٧٨٧ RON
|٢٥ XOF
|٠٫١٨٩٦٩٧ RON
|٥٠ XOF
|٠٫٣٧٩٣٩٤ RON
|١٠٠ XOF
|٠٫٧٥٨٧٨٧ RON
|٥٠٠ XOF
|٣٫٧٩٣٩٤ RON
|١٬٠٠٠ XOF
|٧٫٥٨٧٨٧ RON
|٥٬٠٠٠ XOF
|٣٧٫٩٣٩٤ RON
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٧٥٫٨٧٨٧ RON
1 XOF = ٠ RON
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٦٠٠٩
|٠٫٠٠٧٦٣٠٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٥٤٤١
|٠٫٠٠٧٥٤٤١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٧٥٨٦٥
|٠٫٠٠٧٥٨٥٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١٦٪
|٠٫١٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.More الليو الجديد الروماني info
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