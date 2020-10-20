١ XOF إلى QAR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٥٩٨٨١٩٢٠ الريال القطري

1 QAR = ١٦٦٫٩٩٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال القطري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال القطري

xof
XOF
qar
QAR
١ XOF٠٫٠٠٥٩٨٨١٩ QAR
٥ XOF٠٫٠٢٩٩٤١ QAR
١٠ XOF٠٫٠٥٩٨٨١٩ QAR
٢٥ XOF٠٫١٤٩٧٠٥ QAR
٥٠ XOF٠٫٢٩٩٤١ QAR
١٠٠ XOF٠٫٥٩٨٨١٩ QAR
٥٠٠ XOF٢٫٩٩٤١ QAR
١٬٠٠٠ XOF٥٫٩٨٨١٩ QAR
٥٬٠٠٠ XOF٢٩٫٩٤١ QAR
١٠٬٠٠٠ XOF٥٩٫٨٨١٩ QAR

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك الوسط أفريقي

qar
QAR
xof
XOF
١ QAR١٦٦٫٩٩٥ XOF
٥ QAR٨٣٤٫٩٧٧ XOF
١٠ QAR١٬٦٦٩٫٩٥ XOF
٢٥ QAR٤٬١٧٤٫٨٨ XOF
٥٠ QAR٨٬٣٤٩٫٧٧ XOF
١٠٠ QAR١٦٬٦٩٩٫٥ XOF
٥٠٠ QAR٨٣٬٤٩٧٫٧ XOF
١٬٠٠٠ QAR١٦٦٬٩٩٥ XOF
٥٬٠٠٠ QAR٨٣٤٬٩٧٧ XOF
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٦٦٩٬٩٥٠ XOF

مخطط XOF إلى QAR

1 XOF = ٠ QAR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال القطري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٠٥٢٤٠٫٠٠٦٠٥٢٤
منخفض
٠٫٠٠٥٩٢٦٦٠٫٠٠٥٨٩٣٧
المتوسط
٠٫٠٠٥٩٦٩٦٠٫٠٠٥٩٧٤٣
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info

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