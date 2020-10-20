١ XOF إلى PYG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٢٫٣٨٨٩٩٢ غواراني الباراجواي

1 PYG = ٠٫٠٨٠٧١٦٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى غواراني الباراجواي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى غواراني الباراجواي

xof
XOF
pyg
PYG
١ XOF١٢٫٣٨٩ PYG
٥ XOF٦١٫٩٤٥ PYG
١٠ XOF١٢٣٫٨٩ PYG
٢٥ XOF٣٠٩٫٧٢٥ PYG
٥٠ XOF٦١٩٫٤٥ PYG
١٠٠ XOF١٬٢٣٨٫٩ PYG
٥٠٠ XOF٦٬١٩٤٫٥ PYG
١٬٠٠٠ XOF١٢٬٣٨٩ PYG
٥٬٠٠٠ XOF٦١٬٩٤٥ PYG
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٣٬٨٩٠ PYG

حوِّل غواراني الباراجواي إلى الفرنك الوسط أفريقي

pyg
PYG
xof
XOF
١ PYG٠٫٠٨٠٧١٦٨ XOF
٥ PYG٠٫٤٠٣٥٨٤ XOF
١٠ PYG٠٫٨٠٧١٦٨ XOF
٢٥ PYG٢٫٠١٧٩٢ XOF
٥٠ PYG٤٫٠٣٥٨٤ XOF
١٠٠ PYG٨٫٠٧١٦٨ XOF
٥٠٠ PYG٤٠٫٣٥٨٤ XOF
١٬٠٠٠ PYG٨٠٫٧١٦٨ XOF
٥٬٠٠٠ PYG٤٠٣٫٥٨٤ XOF
١٠٬٠٠٠ PYG٨٠٧٫١٦٨ XOF

مخطط XOF إلى PYG

1 XOF = ٠ PYG

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل غواراني الباراجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٢٫٥٠٣١٢٫٥٢٤
منخفض
١٢٫٢٥٢١١٫٩٧٣
المتوسط
١٢٫٣٤٩١٢٫٢٧٦
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pyg

PYG - غواراني الباراجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة غواراني الباراجواي هو سعر الصرف للزوج PYG إلى USD. رمز العملة لـ Paraguayan Guarani هو PYG. رمز العملة هو Gs.

More غواراني الباراجواي info

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