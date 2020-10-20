١ XOF إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫٤٩٨٩٧٨٥ النيرة النيجيرية

1 NGN = ٠٫٤٠٠١٦٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى النيرة النيجيرية

xof
XOF
ngn
NGN
١ XOF٢٫٤٩٨٩٨ NGN
٥ XOF١٢٫٤٩٤٩ NGN
١٠ XOF٢٤٫٩٨٩٨ NGN
٢٥ XOF٦٢٫٤٧٤٥ NGN
٥٠ XOF١٢٤٫٩٤٩ NGN
١٠٠ XOF٢٤٩٫٨٩٨ NGN
٥٠٠ XOF١٬٢٤٩٫٤٩ NGN
١٬٠٠٠ XOF٢٬٤٩٨٫٩٨ NGN
٥٬٠٠٠ XOF١٢٬٤٩٤٫٩ NGN
١٠٬٠٠٠ XOF٢٤٬٩٨٩٫٨ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى الفرنك الوسط أفريقي

ngn
NGN
xof
XOF
١ NGN٠٫٤٠٠١٦٤ XOF
٥ NGN٢٫٠٠٠٨٢ XOF
١٠ NGN٤٫٠٠١٦٤ XOF
٢٥ NGN١٠٫٠٠٤١ XOF
٥٠ NGN٢٠٫٠٠٨٢ XOF
١٠٠ NGN٤٠٫٠١٦٤ XOF
٥٠٠ NGN٢٠٠٫٠٨٢ XOF
١٬٠٠٠ NGN٤٠٠٫١٦٤ XOF
٥٬٠٠٠ NGN٢٬٠٠٠٫٨٢ XOF
١٠٬٠٠٠ NGN٤٬٠٠١٫٦٤ XOF

مخطط XOF إلى NGN

1 XOF = ٠ NGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٥١١٩٢٫٥٣٦٨
منخفض
٢٫٤٠٩٥١٫٧٤٩٨
المتوسط
٢٫٤٦٣٠٢٫٢٨٧٨
التقلب
١٫١٣٪؜٢٫٩١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

More النيرة النيجيرية info

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