١ XOF إلى NGN

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٢٫٤٩٨٩٧٨٥ النيرة النيجيرية
1 NGN = ٠٫٤٠٠١٦٤ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٢٫٤٩٨٩٧٨٥ النيرة النيجيرية
1 NGN = ٠٫٤٠٠١٦٤ XOF
XOF
NGN
|١ XOF
|٢٫٤٩٨٩٨ NGN
|٥ XOF
|١٢٫٤٩٤٩ NGN
|١٠ XOF
|٢٤٫٩٨٩٨ NGN
|٢٥ XOF
|٦٢٫٤٧٤٥ NGN
|٥٠ XOF
|١٢٤٫٩٤٩ NGN
|١٠٠ XOF
|٢٤٩٫٨٩٨ NGN
|٥٠٠ XOF
|١٬٢٤٩٫٤٩ NGN
|١٬٠٠٠ XOF
|٢٬٤٩٨٫٩٨ NGN
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٢٬٤٩٤٫٩ NGN
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٢٤٬٩٨٩٫٨ NGN
1 XOF = ٠ NGN
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٫٥١١٩
|٢٫٥٣٦٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٫٤٠٩٥
|١٫٧٤٩٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٫٤٦٣٠
|٢٫٢٨٧٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫١٣٪
|٢٫٩١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.More النيرة النيجيرية info
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