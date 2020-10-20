١ XOF إلى MXN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٩٩٣٠٣٩٢ البيزو المكسيكي

1 MXN = ٣٣٫٤١٠٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو المكسيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو المكسيكي

xof
XOF
mxn
MXN
١ XOF٠٫٠٢٩٩٣٠٤ MXN
٥ XOF٠٫١٤٩٦٥٢ MXN
١٠ XOF٠٫٢٩٩٣٠٤ MXN
٢٥ XOF٠٫٧٤٨٢٦ MXN
٥٠ XOF١٫٤٩٦٥٢ MXN
١٠٠ XOF٢٫٩٩٣٠٤ MXN
٥٠٠ XOF١٤٫٩٦٥٢ MXN
١٬٠٠٠ XOF٢٩٫٩٣٠٤ MXN
٥٬٠٠٠ XOF١٤٩٫٦٥٢ MXN
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٩٫٣٠٤ MXN

حوِّل البيزو المكسيكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mxn
MXN
xof
XOF
١ MXN٣٣٫٤١٠٩ XOF
٥ MXN١٦٧٫٠٥٤ XOF
١٠ MXN٣٣٤٫١٠٩ XOF
٢٥ MXN٨٣٥٫٢٧١ XOF
٥٠ MXN١٬٦٧٠٫٥٤ XOF
١٠٠ MXN٣٬٣٤١٫٠٩ XOF
٥٠٠ MXN١٦٬٧٠٥٫٤ XOF
١٬٠٠٠ MXN٣٣٬٤١٠٫٩ XOF
٥٬٠٠٠ MXN١٦٧٬٠٥٤ XOF
١٠٬٠٠٠ MXN٣٣٤٬١٠٩ XOF

مخطط XOF إلى MXN

1 XOF = ٠ MXN

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو المكسيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٠٩٢٤٠٫٠٣٠٩٢٤
منخفض
٠٫٠٢٨٠٨٥٠٫٠٢٦٨٨٦
المتوسط
٠٫٠٢٩٩٠٤٠٫٠٢٨٣٨٩
التقلب
١٫٣٢٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mxn

MXN - البيزو المكسيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو المكسيكي هو سعر الصرف للزوج MXN إلى USD. رمز العملة لـ Mexican Pesos هو MXN. رمز العملة هو $.

More البيزو المكسيكي info

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