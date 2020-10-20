١ XOF إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٥٢٤٢٩٣١ الروفيا المالديفية

1 MVR = ٣٩٫٦١٥١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروفيا المالديفية

xof
XOF
mvr
MVR
١ XOF٠٫٠٢٥٢٤٢٩ MVR
٥ XOF٠٫١٢٦٢١٥ MVR
١٠ XOF٠٫٢٥٢٤٢٩ MVR
٢٥ XOF٠٫٦٣١٠٧٣ MVR
٥٠ XOF١٫٢٦٢١٥ MVR
١٠٠ XOF٢٫٥٢٤٢٩ MVR
٥٠٠ XOF١٢٫٦٢١٥ MVR
١٬٠٠٠ XOF٢٥٫٢٤٢٩ MVR
٥٬٠٠٠ XOF١٢٦٫٢١٥ MVR
١٠٬٠٠٠ XOF٢٥٢٫٤٢٩ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى الفرنك الوسط أفريقي

mvr
MVR
xof
XOF
١ MVR٣٩٫٦١٥١ XOF
٥ MVR١٩٨٫٠٧٥ XOF
١٠ MVR٣٩٦٫١٥١ XOF
٢٥ MVR٩٩٠٫٣٧٦ XOF
٥٠ MVR١٬٩٨٠٫٧٥ XOF
١٠٠ MVR٣٬٩٦١٫٥١ XOF
٥٠٠ MVR١٩٬٨٠٧٫٥ XOF
١٬٠٠٠ MVR٣٩٬٦١٥٫١ XOF
٥٬٠٠٠ MVR١٩٨٬٠٧٥ XOF
١٠٬٠٠٠ MVR٣٩٦٬١٥١ XOF

مخطط XOF إلى MVR

1 XOF = ٠ MVR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥٥٩٧٠٫٠٢٥٦٤٥
منخفض
٠٫٠٢٤٧٦٥٠٫٠٢٤٧٦٥
المتوسط
٠٫٠٢٥٢٦٦٠٫٠٢٥٣٠٠
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings