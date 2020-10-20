١ XOF إلى MNT

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٥٫٥٩٢٩٦٠٨ التوغريك المنغولي

1 MNT = ٠٫١٧٨٧٩٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى التوغريك المنغولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى التوغريك المنغولي

xof
XOF
mnt
MNT
١ XOF٥٫٥٩٢٩٦ MNT
٥ XOF٢٧٫٩٦٤٨ MNT
١٠ XOF٥٥٫٩٢٩٦ MNT
٢٥ XOF١٣٩٫٨٢٤ MNT
٥٠ XOF٢٧٩٫٦٤٨ MNT
١٠٠ XOF٥٥٩٫٢٩٦ MNT
٥٠٠ XOF٢٬٧٩٦٫٤٨ MNT
١٬٠٠٠ XOF٥٬٥٩٢٫٩٦ MNT
٥٬٠٠٠ XOF٢٧٬٩٦٤٫٨ MNT
١٠٬٠٠٠ XOF٥٥٬٩٢٩٫٦ MNT

حوِّل التوغريك المنغولي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mnt
MNT
xof
XOF
١ MNT٠٫١٧٨٧٩٦ XOF
٥ MNT٠٫٨٩٣٩٨١ XOF
١٠ MNT١٫٧٨٧٩٦ XOF
٢٥ MNT٤٫٤٦٩٩ XOF
٥٠ MNT٨٫٩٣٩٨١ XOF
١٠٠ MNT١٧٫٨٧٩٦ XOF
٥٠٠ MNT٨٩٫٣٩٨١ XOF
١٬٠٠٠ MNT١٧٨٫٧٩٦ XOF
٥٬٠٠٠ MNT٨٩٣٫٩٨١ XOF
١٠٬٠٠٠ MNT١٬٧٨٧٫٩٦ XOF

مخطط XOF إلى MNT

1 XOF = ٠ MNT

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل التوغريك المنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٦٥١٢٥٫٦٥١٢
منخفض
٥٫٥٢٠٢٥٫٤٩٠٥
المتوسط
٥٫٥٦٨٩٥٫٥٦٩١
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mnt

MNT - التوغريك المنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التوغريك المنغولي هو سعر الصرف للزوج MNT إلى USD. رمز العملة لـ Mongolian Tugriks هو MNT. رمز العملة هو ₮.

More التوغريك المنغولي info

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