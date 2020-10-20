١ XOF إلى LSL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٠٢٥٦٠٩٤ اللوتي الباسوتو

1 LSL = ٣٣٫٠٥١٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى اللوتي الباسوتو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى اللوتي الباسوتو

xof
XOF
lsl
LSL
١ XOF٠٫٠٣٠٢٥٦١ LSL
٥ XOF٠٫١٥١٢٨ LSL
١٠ XOF٠٫٣٠٢٥٦١ LSL
٢٥ XOF٠٫٧٥٦٤٠٢ LSL
٥٠ XOF١٫٥١٢٨ LSL
١٠٠ XOF٣٫٠٢٥٦١ LSL
٥٠٠ XOF١٥٫١٢٨ LSL
١٬٠٠٠ XOF٣٠٫٢٥٦١ LSL
٥٬٠٠٠ XOF١٥١٫٢٨ LSL
١٠٬٠٠٠ XOF٣٠٢٫٥٦١ LSL

حوِّل اللوتي الباسوتو إلى الفرنك الوسط أفريقي

lsl
LSL
xof
XOF
١ LSL٣٣٫٠٥١٢ XOF
٥ LSL١٦٥٫٢٥٦ XOF
١٠ LSL٣٣٠٫٥١٢ XOF
٢٥ LSL٨٢٦٫٢٨ XOF
٥٠ LSL١٬٦٥٢٫٥٦ XOF
١٠٠ LSL٣٬٣٠٥٫١٢ XOF
٥٠٠ LSL١٦٬٥٢٥٫٦ XOF
١٬٠٠٠ LSL٣٣٬٠٥١٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ LSL١٦٥٬٢٥٦ XOF
١٠٬٠٠٠ LSL٣٣٠٬٥١٢ XOF

مخطط XOF إلى LSL

1 XOF = ٠ LSL

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل اللوتي الباسوتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٤٩٣٠٫٠٣١٤٩٣
منخفض
٠٫٠٢٩٢٧٦٠٫٠٢٩٢٧٦
المتوسط
٠٫٠٣٠١٧١٠٫٠٣٠٤٥١
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lsl

LSL - اللوتي الباسوتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللوتي الباسوتو هو سعر الصرف للزوج LSL إلى USD. رمز العملة لـ Basotho Maloti هو LSL. رمز العملة هو M.

More اللوتي الباسوتو info

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