١ XOF إلى KRW

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫٢٨١٦٤٤٥ الون الكوري الجنوبي

1 KRW = ٠٫٤٣٨٢٨٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الون الكوري الجنوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الون الكوري الجنوبي

xof
XOF
krw
KRW
١ XOF٢٫٢٨١٦٤ KRW
٥ XOF١١٫٤٠٨٢ KRW
١٠ XOF٢٢٫٨١٦٤ KRW
٢٥ XOF٥٧٫٠٤١١ KRW
٥٠ XOF١١٤٫٠٨٢ KRW
١٠٠ XOF٢٢٨٫١٦٤ KRW
٥٠٠ XOF١٬١٤٠٫٨٢ KRW
١٬٠٠٠ XOF٢٬٢٨١٫٦٤ KRW
٥٬٠٠٠ XOF١١٬٤٠٨٫٢ KRW
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢٬٨١٦٫٤ KRW

حوِّل الون الكوري الجنوبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

krw
KRW
xof
XOF
١ KRW٠٫٤٣٨٢٨ XOF
٥ KRW٢٫١٩١٤ XOF
١٠ KRW٤٫٣٨٢٨ XOF
٢٥ KRW١٠٫٩٥٧ XOF
٥٠ KRW٢١٫٩١٤ XOF
١٠٠ KRW٤٣٫٨٢٨ XOF
٥٠٠ KRW٢١٩٫١٤ XOF
١٬٠٠٠ KRW٤٣٨٫٢٨ XOF
٥٬٠٠٠ KRW٢٬١٩١٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ KRW٤٬٣٨٢٫٨ XOF

مخطط XOF إلى KRW

1 XOF = ٠ KRW

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الون الكوري الجنوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٢٨٨٣٢٫٢٩١٣
منخفض
٢٫٢٥٣٣٢٫٢٢١٣
المتوسط
٢٫٢٦٥٢٢٫٢٥١٧
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
krw

KRW - الون الكوري الجنوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الجنوبي هو سعر الصرف للزوج KRW إلى USD. رمز العملة لـ South Korean Won هو KRW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الجنوبي info

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