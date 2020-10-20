١ XOF إلى KES

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢١١٣١٧٢٢ الشلن الكيني

1 KES = ٤٫٧٣٢٢٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن الكيني

xof
XOF
kes
KES
١ XOF٠٫٢١١٣١٧ KES
٥ XOF١٫٠٥٦٥٩ KES
١٠ XOF٢٫١١٣١٧ KES
٢٥ XOF٥٫٢٨٢٩٣ KES
٥٠ XOF١٠٫٥٦٥٩ KES
١٠٠ XOF٢١٫١٣١٧ KES
٥٠٠ XOF١٠٥٫٦٥٩ KES
١٬٠٠٠ XOF٢١١٫٣١٧ KES
٥٬٠٠٠ XOF١٬٠٥٦٫٥٩ KES
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬١١٣٫١٧ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى الفرنك الوسط أفريقي

kes
KES
xof
XOF
١ KES٤٫٧٣٢٢٢ XOF
٥ KES٢٣٫٦٦١١ XOF
١٠ KES٤٧٫٣٢٢٢ XOF
٢٥ KES١١٨٫٣٠٦ XOF
٥٠ KES٢٣٦٫٦١١ XOF
١٠٠ KES٤٧٣٫٢٢٢ XOF
٥٠٠ KES٢٬٣٦٦٫١١ XOF
١٬٠٠٠ KES٤٬٧٣٢٫٢٢ XOF
٥٬٠٠٠ KES٢٣٬٦٦١٫١ XOF
١٠٬٠٠٠ KES٤٧٬٣٢٢٫٢ XOF

مخطط XOF إلى KES

1 XOF = ٠ KES

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢١٧٣١٠٫٢٢٣٢٢
منخفض
٠٫٢٠٨٥٢٠٫٢٠٨٥٢
المتوسط
٠٫٢١١٩٢٠٫٢١٥٠٦
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

More الشلن الكيني info

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