١ XOF إلى HKD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٢٨١٢٥٨٨ دولار هونج كونج

1 HKD = ٧٨٫٠٤٨٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار هونج كونج التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار هونج كونج

xof
XOF
hkd
HKD
١ XOF٠٫٠١٢٨١٢٦ HKD
٥ XOF٠٫٠٦٤٠٦٢٩ HKD
١٠ XOF٠٫١٢٨١٢٦ HKD
٢٥ XOF٠٫٣٢٠٣١٥ HKD
٥٠ XOF٠٫٦٤٠٦٢٩ HKD
١٠٠ XOF١٫٢٨١٢٦ HKD
٥٠٠ XOF٦٫٤٠٦٢٩ HKD
١٬٠٠٠ XOF١٢٫٨١٢٦ HKD
٥٬٠٠٠ XOF٦٤٫٠٦٢٩ HKD
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٨٫١٢٦ HKD

حوِّل دولار هونج كونج إلى الفرنك الوسط أفريقي

hkd
HKD
xof
XOF
١ HKD٧٨٫٠٤٨٢ XOF
٥ HKD٣٩٠٫٢٤١ XOF
١٠ HKD٧٨٠٫٤٨٢ XOF
٢٥ HKD١٬٩٥١٫٢١ XOF
٥٠ HKD٣٬٩٠٢٫٤١ XOF
١٠٠ HKD٧٬٨٠٤٫٨٢ XOF
٥٠٠ HKD٣٩٬٠٢٤٫١ XOF
١٬٠٠٠ HKD٧٨٬٠٤٨٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ HKD٣٩٠٬٢٤١ XOF
١٠٬٠٠٠ HKD٧٨٠٬٤٨٢ XOF

مخطط XOF إلى HKD

1 XOF = ٠ HKD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل دولار هونج كونج

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٣٠٠٣٠٫٠١٣٠٠٣
منخفض
٠٫٠١٢٧١٤٠٫٠١٢٦٨١
المتوسط
٠٫٠١٢٨٠٩٠٫٠١٢٨٣١
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

More دولار هونج كونج info

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