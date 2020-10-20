١ XOF إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١١١٨٩١١٨ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٨٫٩٣٧٢٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدالاسي الجامبي

xof
XOF
gmd
GMD
١ XOF٠٫١١١٨٩١ GMD
٥ XOF٠٫٥٥٩٤٥٦ GMD
١٠ XOF١٫١١٨٩١ GMD
٢٥ XOF٢٫٧٩٧٢٨ GMD
٥٠ XOF٥٫٥٩٤٥٦ GMD
١٠٠ XOF١١٫١٨٩١ GMD
٥٠٠ XOF٥٥٫٩٤٥٦ GMD
١٬٠٠٠ XOF١١١٫٨٩١ GMD
٥٬٠٠٠ XOF٥٥٩٫٤٥٦ GMD
١٠٬٠٠٠ XOF١٬١١٨٫٩١ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

gmd
GMD
xof
XOF
١ GMD٨٫٩٣٧٢٥ XOF
٥ GMD٤٤٫٦٨٦٣ XOF
١٠ GMD٨٩٫٣٧٢٥ XOF
٢٥ GMD٢٢٣٫٤٣١ XOF
٥٠ GMD٤٤٦٫٨٦٣ XOF
١٠٠ GMD٨٩٣٫٧٢٥ XOF
٥٠٠ GMD٤٬٤٦٨٫٦٣ XOF
١٬٠٠٠ GMD٨٬٩٣٧٫٢٥ XOF
٥٬٠٠٠ GMD٤٤٬٦٨٦٫٣ XOF
١٠٬٠٠٠ GMD٨٩٬٣٧٢٫٥ XOF

مخطط XOF إلى GMD

1 XOF = ٠ GMD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١١٣٠٣٠٫١١٣٠٣
منخفض
٠٫١١٠٤٧٠٫١٠٩٨٢
المتوسط
٠٫١١١٣٦٠٫١١١٣٩
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

More الدالاسي الجامبي info

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